Wien wird immer steirischer. In der Players Lounge, der „Red Bull Energy Station“, gab die steirische Kultband Opus mit Blutauffrischung in Form von wesentlich jüngeren Sängerinnen ein Privatkonzert. Natürlich durfte ihr größter Hit „Live is Life“ nicht fehlen.

Nicht gehört haben das Schauspiel Alexander Erler und Lucas Miedler. Sie mussten am Heumarkt arbeiten. Österreichs Paradedoppel besiegte bei den Erste Bank Open das Duo Darderi/Navone (ITA/ARG) 6:3, 6:3 und zog damit ins Semifinale ein. Dieses dürfen sie am Samstag in der Stadthalle spielen (13 Uhr, Servus TV On), die Gegner heißen Heliovaara/Patten (FIN/ GBR). „Es ist megageil. Jetzt dürfen wir in der Stadthalle spielen, da werden wir Vollgas geben“, sagt Erler.

Weniger megageil war der Arbeitstag für Alexander Zverev. Der topgesetzte Deutsche, der in Wien 2021 gewonnen hatte, unterlag im Viertelfinale dem Italiener Lorenzo Musetti 6:2, 6:7 und 4:6.