Entertainer Eubanks: Wimbledon hat einen neuen Liebling

Der Einzug in die Runde der letzten acht durch einen Fünfsatzsieg (3:6,7:6(4),3:6,6:4,6:4) gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas ist der größte Erfolg in der Karriere von Christopher Eubank, der erst seit April in den Top 100 der ATP-Weltrangliste aufscheint. In Wimbledon steht der 27-Jährige überhaupt zum ersten Mal im Hauptbewerb.