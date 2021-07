"Enfant terrible" Kyrgios der Publikumsliebling in Wimbledon

Der böse Bube ist wieder da - und die Tennis-Fans in Wimbledon lieben ihn. Der Australier Nick Kyrgios ist auch gar nicht mehr so böse. Und er liebt, was er tut, selbst wenn es in seiner Karriere nicht für einen Grand-Slam-Titel reichen sollte. Nach langer Wettkampfpause ist die Wahrscheinlichkeit dafür in Wimbledon gering - doch immerhin schaffte es Kyrgios in die dritte Runde an diesem Samstag gegen den kanadischen Aufsteiger Felix Auger-Aliassime.