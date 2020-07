Thiem bleibt bei THIEMs7 unbesiegt

Dominic Thiem gewann beim Einladungsturnier Thiems7 auch seine dritte Partie. Der topgesetzte Niederösterreicher schlug den Deutschen Jan-Lennard Struff mit 6:4 und 7:6 (3) und zog damit ungeschlagen ins Halbfinale ein.

Im ersten Satz ging war es bis zum zehnten Game ausgeglichen dahin, dann holte sich Thiem das Break zum 6:4. Der bereits für die Vorschlussrunde qualifizierte Lokalmatador hatte auch in Durchgang zwei gute Chancen, eine Entscheidung herauf zu beschwören, vergab aber bim Stand von 3:2 zwei und bei 4:3 eine weitere Breakmöglichkeit. Struff kämpfte zurück, schaffte es ins Tiebreak.

In der Kurzentscheidung gelang Thiem ein frühes Minibreak zum 2:1, beim Stand von 4:2 für den Österreicher wurden die Seiten gewechselt. Mit dem Aufschlag ging es bis zum 6:3 für Thiem, schon der erste Matchball saß: Struffs Rückhand segelte ins Aus. „Das waren drei sehr gute Matches in der Gruppenphase. Heute wieder ein komplett anderes Spiel als gestern, sicher zehn Grad wärmer“, konstatierte Thiem, der immer noch eine „weiße Weste“ in Kitz hat. „Struffi geht auf alles sehr aggressiv drauf, ich war eigentlich die ganze Zeit am Reagieren und nicht am Agieren. Im Endeffekt war es ein Break im ersten Satz und ein sehr enger zweiter Satz, den ich dann im Tiebreak gewinne“, analysierte der Lichtenwörther.

Im ersten Match des Tages hatte sich Andrey Rublev gegen Youngster Casper Ruud mit 6:2, 3:6 und 10:4 durchgesetzt. Damit schaffte der Russe die Voraussetzungen für den Einzug ins Halbfinale am Freitag, wo er auf Matteo Berrettini treffen wird. Dominic Thiem bekommt es am Freitag (13.30 Uhr, Servus TV) mit dem Spanier Roberto Bautista Agut zu tun, der Dennis Novak abfertigte.