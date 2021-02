Thiems Formsuche: Schlechte Ergebnisse, aber gute Vorzeichen

Beim folgenden Grand-Slam-Turnier in Melbourne steigerte er sich aber von Match zu Match, spätestens in der zweiten Turnierwoche erreichte er wieder gewohntes Weltklasse-Niveau. „Bei einem Grand-Slam-Turnier geht es auf drei Gewinnsätze, da hat Thiem mehr Zeit, auf Touren zu kommen. Und konditionell zählt er zu Besten“, macht auch Ex-Profi Alexander Antonitsch Mut.

US Open 2020

So war es auch vor seinem bisher größten Triumph, dem Sieg bei den US Open im Vorjahr. Thiem machte im ersten Turnier nach langer Pause gegen den Serben Filip Krajinovic beim ebenso in New York ausgetragenen Vorbereitungsturnier drei Games und sprach danach von einer „katastrophalen Leistung“. Beim Major fand der 27-Jährige aber zu seinem Leistungslevel zurück, gab auf dem Weg ins Endspiel nur einen Satz ab und schlug dort den Deutschen Alexander Zverev in fünf Sätzen.