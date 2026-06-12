Der Star schlägt auf: Wo Dominic Thiem am Wochenende zu sehen ist
2016, ziemlich genau zur selben Zeit, schlug Dominic Thiem vor rund 15.000 Fans erstmals so richtig im Rampenlicht auf: Der Niederösterreicher verlor auf dem Court Suzanne Lenglen im Halbfinale der French Open gegen Novak Djokovic. Was folgte, waren ein weiteres Halbfinale und 2018 und 2019 sogar Endspiele beim größten Sandplatz-Turnier der Welt.
Genau zehn Jahre später ist der mittlerweile 32-Jährige noch immer im Tennis-Fieber, wenngleich sich die Bühnen seit seinem Profi-Abschied Ende 2024 doch etwas verändert haben. Wie im Vorjahr schlägt die ehemalige Nummer drei der Welt am Wochenende in Wien auf, genauer gesagt im „Better Tennis Center Alt Erlaa“.
Dabei wird kein Grand-Slam-Sieger gekürt, sondern der Wiener Mannschaftsmeister. Und Thiem könnte ein Teil davon werden. Er serviert wieder für den Alt Erlaaer TC, dort wo sein Vater Wolfgang eine Tennisschule besitzt. Gegner im Halbfinale ist der SC Hakoah. Die weiteren Teilnehmer sind der Ober St. Veiter TC und der Wiener Athletiksport Club, auf dessen Anlage im Prater am 18. und 19. September das „KURIER Austria Davis Cup Team“ gegen Belgien antritt.
Auch 2025 mit von der Tennis-Partie
Bereits im Vorjahr war Thiem beim Final 4 zu bewundern. Der US-Open-Champ von 2020 setzte sich damals ebenfalls in Alt Erlaa im Halbfinale gegen den WAC im Duell mit Lukas Krainer in zwei Sätzen 6:2 6:1 durch, verlor aber im Doppel mit Bruder Moritz.Im Finale war er dann nicht mehr dabei.
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