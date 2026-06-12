Der Star schlägt auf: Wo Dominic Thiem am Wochenende zu sehen ist

2016, ziemlich genau zur selben Zeit, schlug Dominic Thiem vor rund 15.000 Fans erstmals so richtig im Rampenlicht auf: Der Niederösterreicher verlor auf dem Court Suzanne Lenglen im Halbfinale der French Open gegen Novak Djokovic. Was folgte, waren ein weiteres Halbfinale und 2018 und 2019 sogar Endspiele beim größten Sandplatz-Turnier der Welt.

Genau zehn Jahre später ist der mittlerweile 32-Jährige noch immer im Tennis-Fieber, wenngleich sich die Bühnen seit seinem Profi-Abschied Ende 2024 doch etwas verändert haben. Wie im Vorjahr schlägt die ehemalige Nummer drei der Welt am Wochenende in Wien auf, genauer gesagt im „Better Tennis Center Alt Erlaa“.