Dominic Thiem scheiterte in Rom an Lokalmatador Lorenzo Sonego

Dominic Thiem ist im Achtelfinale des Master1000-Turniers von Rom ausgeschieden. Der Österreicher verlor gegen die Nummer 33 der Welt 4:6, 7:6 (5), 6:7 (5). Der Italiener trifft im Viertelfinale am Freitag auf den Russen Andrej Rublew.

Sonego ist den österreichischen Tennisfans spätestens seit dem Spätherbst bekannt. Bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle kam er als Lucky Loser aus der Qualifikation und wurde erst im Finale von Rublew besiegt. Auf dem Weg ins Endspiel hatte er mit Novak Djokovic die Nummer eins der Welt besiegt.

Starker Auftritt von Sonego

Das Spiel gegen die Nummer 33 der Welt verlief für Dominic Thiem lange Zeit ausgeglichen. Der Unterschied, der zum 6:4 zugunsten von Sonego führte: Der Turiner nutzte einen seiner Breakbälle zum 4:3, Thiem hingegen ließ bei 4:5 seine erste Möglichkeit bei gegnerischem Aufschlag ungenützt und der 26-jährige Sonego beendete den ersten Satz mit einem Ass.

Thiem versuchte immer wieder die beidhändige Rückhand von Sonego zu bespielen. Doch dieser konnte sich oft gut lösen und auch seine starke Vorhand einsetzen. Und am Netz war der Italiener sowieso eine Klasse für sich. Erstmals bei dieser Auflage des Masters1000 waren am Donnerstag in Rom Zuschauer zugelassen. Es entwickelte sich beim Heimspiel von Sonego Davis-Cup-Atmosphäre.