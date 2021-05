Auftakt in Rom: Tennis-Star Thiem will seine Schwäche ablegen

Rom, oder der nächste Schritt in Richtung French Open in Paris. Wenige Tage nach dem Out im Halbfinale von Madrid ist für Dominic Thiem am Mittwoch (10.00 Uhr/live auf Sky) der Ungar Marton Fucsovics Einstiegsgegner in der Ewigen Stadt.

Ewige Probleme? "Ich hatte in den vergangenen Jahren so ein bissl meine Schwierigkeiten beim Wechsel von Madrid, wo die Bälle hoch wegspringen, nach Rom. Hier spielt man auf Meereshöhe, der Sand ist ganz anders, es sind andere Bedingungen", sagt der Niederösterreicher. Bei den letzten beiden Gastspielen war in den jeweils ersten Partien Endstation. Um sich an die langsameren Bedingungen zu gewöhnen, habe er "viel und lange trainiert".