Der Niederösterreicher Dominic Thiem trifft in seinem Auftaktmatch beim Masters-1000-Tennisturnier in Rom auf den Ungarn Marton Fucsovics. Der Weltranglisten-44. setzte sich am Montag in Runde eins gegen Yoshihito Nishioka 6:0,6:2 durch. Fucsovics sollte für Thiem kein Stolperstein werden. Der Österreicher hat alle seine drei bisherigen Duelle mit dem Ungarn für sich entschieden.