Fleiß-Aufgabe

Vor den Augen seines Teams bestehend aus Trainer Nicolás Massú, Physio Alex Stober und Bruder Moritz war Thiem in der Folge verunsichert, wehrte bei 0:1 Brekbälle ab und gab ein Game später sein Aufschlagspiel ab. Thiem kämpfte, warf alles in die Partie und schaffte das Re-Break. Fuscovics packte phasenweise sein bestes Tennis aus, Thiem zeigte nicht immer, aber immer öfter, warum er der zweitbeste Sandplatz-Spieler der Welt ist – logische Folge war ein (hochklassiges) Tie-Break. In diesem war Thiem zwei Punkte von der Heimreise entfernt, gewann aber die Entscheidung 7:5. "Wichtig, dass ich da an meine Chance geglaubt habe", sagt Thiem.

Die Vorentscheidung, weil es die Erlösung war. Thiem dominierte im dritten Satz, wo das Sandplatz-Werkl erstmals in diesem Jahr so richtig lief. Thiem spielte sich mit diesem Sieg, für den er 2:32-Stunden werken musste, auch so richtig in Rom ein. Einziger Wermutstropfen: Im Foro Italico sind keine Fans zugelassen. "Das ist schade", sagt Thiem,"in Madrid war es toll, vor Zusehern zu spielen."