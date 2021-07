Dominic Thiem sagte nach Toronto auch für Cincinnati ab

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem hat nach der Absage für die Canadian Open in Toronto nun auch für das zweite Masters-1000-Turnier in Nordamerika abgesagt. Thiem zog seine Nennung auch für Cincinnati zurück, womit der 27-jährige Niederösterreicher ohne Matchpraxis zu den US Open reisen würde.

Hinter seinem Antreten in New York steht allerdings wegen seiner Handgelenksverletzung ohnehin ein großes Fragezeichen.

Titelverteidigung in den USA?

Der mittlerweile auf ATP-Rang sechs zurückgefallene Thiem hatte sich die Verletzung am 22. Juni beim ATP-Rasenturnier auf Mallorca zugezogen. Es handelt sich um einen kleinen Einriss der Sehnenscheide und auch in der Kapsel um die Sehnenscheide.

Noch hofft der 17-fache Turniersieger darauf, dass er ab 30. August in Flushing Meadows seinen Titel verteidigen kann. Er hatte sich dort im Vorjahr zum zweiten Einzel-Grand-Slam-Sieger aus Österreich nach Thomas Muster gekürt.