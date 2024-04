Längere Pause: Dominic Thiem lässt Turnier in Rom aus

Dominic Thiem wird möglicherweise erst wieder in der Qualifikation für die French Open ins Wettkampf-Tennis zurückkehren (ab 20. Mai). Der 30-jährige Niederösterreicher hat nach seiner glatten Zweitrunden-Niederlage vor einer Woche in der Qualifikation für das Masters-1000-Turnier in Madrid gegen Thanasi Kokkinakis (AUS) seinen Rom-Trip abgesagt. Möglich wäre vor Paris noch ein Einsatz beim ATP-Turnier in Genf. Allerdings nur, falls er eine Wildcard für Roland Garros erhält.