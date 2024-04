Aus gegen die Nummer 93: Tennis-Ass Thiem scheitert in Madrid

Thiem präsentierte sich gegen die Nummer 93 der Welt äußerst schwach und wurde regelrecht vorgeführt . Im ersten Satz machte der 30-Jährige nur ein Game, der zweite Satz ging mit 3:6 an Kokkinakis.

Das ATP Masters 1000-Turnier in Madrid wird ohne Dominic Thiem über die Bühne gehen. Für den Österreicher war bereits in der zweiten Qualifikationsrunde gegen den Australier Thanasi Kokkinakis Endstation.

Das große Saisonziel von Dominic Thiem bleiben die French Open. Aktuell droht dem Österreicher in Paris aber wie schon in Madrid der harte Gang in die Qualifikation.