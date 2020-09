Thiem nach French-Open-Auftaktsieg: "Es ist mehr Style drinnen"

Schon gar nicht, weil der 28-Jährige, der in seiner Karriere immerhin auch schon über zehn Millionen Dollar Preisgeld gewonnen hat, im Ranking abgesackt ist. "Im Leben hat er keinen Absturz gehabt, er hat sich verlobt, nur im Tennis", sagte Thiem lächelnd. "Er hat 2017 ein unglaubliches Jahr gehabt, hat da in Paris-Bercy das Masters gewonnen und sich dadurch in allerletzter Sekunde für London qualifiziert und dort unfassbar gespielt", erinnerte sich der Lichtenwörther. Dann habe Sock den Anfang 2018 verbaut und sei dann nie mehr zurückgekommen.

Socks unglaubliche Rückhand

Doch nun hat sich Sock durch die Qualifikation gekämpft und den Aufschlag-Riesen Reilly Opelka in drei Sätzen geschlagen. "Egal, was für einen Absturz jetzt wer gemacht hat: wenn einer schon einmal Nummer 8 der Welt war, dann ist das einfach ein richtig guter Tennisspieler und so werde ich von Anfang an in die Partie gehen", lässt sich Thiem nicht ins Bockshorn jagen.