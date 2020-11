Thiem über Terror in Wien: "Plötzlich stand das Leben still"

"Nach dem Aus im Viertelfinale bei meinem Heimturnier in der Wiener Stadthalle habe ich meine Verletzung an der Fußsohle auskuriert. Zwei, drei Tage runter vom Gas, dann habe ich mit der Vorbereitung auf das Saison-Finale in der Londoner O2-Arena gestartet", berichtete Thiem auch von einer Woche, in der ihm "Tausende Gedanken durch den Kopf" gegangen sind. Allen voran wohl der terroristische Akt in Wien.

"Sehr, sehr traurig"

"Mein Trainer Nicolas Massu hat die fürchterliche Terror-Attacke in Wien quasi hautnah miterlebt, war in der Nähe des Amoklaufs in einem Lokal essen und bis halb drei Uhr Früh eingesperrt. Eine Terrorattacke, die die ganze Welt geschockt hat. Plötzlich stand das Leben in Österreich still. Sehr, sehr traurig", erklärte Thiem betroffen.