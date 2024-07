Unbelohnter Kampfgeist: Thiem scheitert in einem Marathonmatch

Dominic Thiem verlor das Auftaktspiel beim ATP-250-Sandplatzturnier in Gstaad nach langem Kampf. Auf seiner Abschiedstournee musste sich der 30-jährige Niederösterreicher am Montag in der ersten Runde dem peruanischen Qualifikanten Juan Pablo Varillas nach einem 2 :51-Stunden-Marathon knapp mit 3:6,7:5,6:7(4) geschlagen geben.

Im idyllischen Schweizer Bergdorf im Berner Oberland, wo Thiem vor neun Jahren triumphiert hatte, absolvierte der frühere Weltranglistendritte sein vorletztes Sandplatzturnier. Gegen Varillas lag der Weltranglisten-133. im entscheidenden Satz bereits mit einem Break in Führung, musste sich aber im Tiebreak geschlagen geben. In der Woche nach Gstaad spielt der Ex-US-Open-Sieger beim Heimturnier in Kitzbühel sein letztes Event auf Sand. Im Oktober wird Thiem beim Turnier in Wien seine Karriere beenden.