Thiem vor seinem Wien-Auftakt: "Konnte zwei Wochen gar nichts machen"

Heuer braucht er auch noch ein paar Punkte. Weil auch etwas Pech hatte. „Zur Zeit der US Open habe ich heuer mein bestes Tennis gespielt, in New York war ich richtig gut“, sagt der 30-Jährige. Dann kamen die Magenprobleme, „und ich konnte zwei Wochen gar nichts machen.“ Die vergangenen Wochen eher durchwachsen. Warum der Magen streikte ist nicht bekannt. "Vielleicht habe ich zu scharf gegessen."

Kein Super-Coach

Verändern möchte er im Team nichts, auch ein Super-Coach von außen ist nicht angedacht. „Ich in an den Leistungen selber schuld. Außerdem bin ich mit meinem Team sehr zufrieden."