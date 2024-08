Neue Wege: Dominic Thiem steigt nun auch in die Finanzwelt ein

Superstar Dominic Thiem macht sich nun auch in der Welt der Finanzen einen Namen. Die ehemalige Nummer drei der Welt, der jüngst mit der Auftaktniederlage gegen US-Mann Ben Shelton bei den US Open seine Grand-Slam-Karriere beendete , wird neuer Markenbotschafter von Bitpanda, Europas führendem Krypto-Broker .

Als neues Testimonial wird Dominic Thiem das Wiener Unternehmen sowohl in zukünftigen Marketingkampagnen als auch auf verschiedenen Events repräsentieren. Mit dem dritten Platz in der Weltrangliste und seinem Sieg im Einzel bei den US Open 2020 schrieb Dominic Thiem in der Vergangenheit österreichische Tennisgeschichte. Der 30-Jährige Niederösterreicher beendet 2024 mit dem ATP-Turnier in Wien seine Tenniskarriere und wird im Rahmen der Markenpartnerschaft in den kommenden Monaten eng mit Bitpanda zusammenarbeiten.