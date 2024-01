Unbelohnte Aufholjagd: Thiem verliert Krimi bei den Australian Open

Training ist nicht gleich Match. Diese bittere Erfahrung musste Dominic Thiem zuletzt des Öfteren machen, am Montag auch in der 1. Runde der Australian Open: Der 30-Jährige unterlag dem als Nummer 27 gesetzten, aber keineswegs in Hochform befindlichen Kanadier Felix Auger-Aliassime 3:6, 5:7, 7:6, 7:5, 3:6. Thiem zeigte Moral, lag auch im Tie-Break des dritten Satzes bereits 2:5 zurück und es schien, dass er zum fünften Mal in seiner Karriere einen 0:2-Satz-Rückstand in einen Sieg verwandeln kann. Am Ende blieb die Enttäuschung.

➤ Lesen Sie mehr über Thiems Ziele