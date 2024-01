Thiem will in der Nachtarbeit wieder aus dem Schatten

Wenn sich Thiem an eine Auflage der US Open erinnern will, dann vielleicht noch besser an jene 2020, wo er auf dem Weg zum Triumph auch Félix Auger-Aliassime schlug. Der Kanadier ist am Montag in Melbourne in der Night Session auf dem zweitgrößten Court (der heißt auch Court, Margaret Court-Court) sein Erstrundengegner (2. Match nach 9 Uhr MEZ/live ServusTV).

Die Zahlen sprechen jedoch nicht zwingend für den Niederösterreicher: Thiem rangiert auf Rang 94, Auger-Aliassime ist die Nummer 27 und deshalb naturgemäß gesetzt, er war aber auch schon in den Top Ten. Im Vorjahr rettete er eine verkorkste Saison mit dem Titel in Basel, zuletzt wirkte der fünffache Turniersieger nicht ganz fit.

"Match gegen Rafa war interessant"

Thiem müht sich derzeit aber nicht mit den Gegnern herum, zu sehr war er in den vergangenen Monaten mit sich selbst beschäftigt. Zumindest fühlt er sich derzeit gut, bereitet sich nach seiner Niederlage gegen Rafael Nadal in Brisbane schon länger in Melbourne vor, hat sich also akklimatisiert. „Ich habe eine gute Vorbereitung gehabt, gut trainiert und keine körperlichen Beschwerden. Das Turnier in Brisbane, bei dem ich mich qualifiziert habe, war gut. Und das Match gegen Rafa Nadal war sehr interessant.“

➤ Lesen Sie auch wie Novak Djokovic in die Australian Open startete