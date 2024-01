Djokovic weiter: Der Favorit musste aber gegen 18-Jährigen kämpfen

Novak Djokovic startete mit viel Mühe in die Mission Titelverteidigung bei den Australian Open in Melbourne. Der Rekord-Grand-Slam-Champion setzte sich in Runde eins gegen den mutig aufspielenden Grand-Slam-Hauptfeld-Debütanten Dino Prizmic 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 durch. Nach 4:01 Stunden verwandelte Djokovic seinen siebten Matchball gegen den 18-jährigen Kroaten.

