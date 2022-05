Die Tennis-Welt verneigt sich vor Madrid-Sieger Carlos Alcaraz

Den Rekord-Grand-Slam-Sieger in die Schranken gewiesen, die Nummer eins der Welt niedergerungen und im Finale die Nummer zwei des Turniers vorgeführt – der Titelgewinn von Carlos Alcaraz beim Masters-1.000-Turniers in Madrid fällt in die Kategorie unvergleichlich.

Nach packenden Siegen über Rafael Nadal und Djokovic machte der erst 19-jährige Spanier mit Alexander Zverev im Finale am Sonntag beim 6:3 und 6:1 kurzen Prozess. "Derzeit bist du der Beste der Welt", sagte der Deutsche im Interview in Richtung des Siegers.