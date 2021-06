Die Tennis-Altstars Federer und Williams: Ein Duo für die Ewigkeit

Roger Federers Ziele für diese Saison, seine vielleicht letzte, sind klar definiert: ein neuntes Mal in Wimbledon zu triumphieren und Einzel-Gold in Tokio zu holen – dies fehlt noch in der Sammlung. Doppel-Gold, geholt 2008 mit Stan Wawrinka, hat er bereits im Schrank hängen. Umso überraschender ist das bisherige Auftreten des Schweizers. In Runde eins ließ er dem Usbeken Denis Istomin, der schon einmal Novak Djokovic bei dessen Lieblingsturnier Australian Open geschlagen hatte (2017), keine Chance, in Runde zwei ließ er auch gegen den Kroaten Marin Cilic, US-Open-Sieger 2014, seine Klasse aufblitzen. „Ich will hier Matchpraxis holen, aber es läuft sehr gut. Wichtig sind in meinem Alter die Regenerationsphasen“, sagt Federer, der am Samstag auf den Deutschen Dominik Koepfer (27) trifft.