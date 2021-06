Spielmanipulation bei French Open? Tennis-Ass in Paris verhaftet

Die russische Tennisspielerin Jana Sisikowa ist bei den French Open in Paris unter Verdacht der Spielmanipulation festgenommen worden. Der 26-Jährigen wird vorgeworfen, an der Seite ihrer Landsfrau Jekaterina Alexandrowa am Donnerstag ihr Erstrunden-Doppel gegen die Australierinnen Ajla Tomljanovic/Storm Sanders mit 1:6,1:6 absichtlich verloren zu haben. Laut der Tageszeitung Le Parisien erfolgte die Verhaftung nach der Massage Sisikowas infolge der Partie.