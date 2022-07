Deutsches Tennis-Märchen: Mama Maria sorgte in Wimbledon für Furore

Die deutsche "Tennis-Mama" Tatjana Maria spielt sich in Wimbledon von Sieg zu Sieg und greift beim Rasen-Klassiker in London sogar nach dem Sensations-Titel. Am Donnerstag hofft die 34-Jährige im Halbfinale gegen ihre "Barbecue-Freundin" Ons Jabeur auf die nächste Überraschung. Gegen die Weltranglisten-Zweite aus Tunesien will die zweifache Mutter erneut mit einem ganz speziellen Schlag den Weg ins Wimbledon-Finale ebnen.