Koubek hofft bei "Tennis-Party" in Innsbruck auf stärkstes Team

Die am Montag verkündete Austragung von Gruppenspielen des Daviscup-Finales in Innsbruck sorgt in der heimischen Tennis-Szene für Begeisterung. "Das ist eine WM im Tennis, da Spiele nach Österreich zu holen, ist unglaublich", meinte ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer. Daviscup-Kapitän Stefan Koubek sprach von einer Tennis-Party, die ihresgleichen suche, und hofft, das stärkste Team mit Dominic Thiem an der Spitze einsetzen zu können.

Thiems Manager Herwig Straka hat das Antreten des aktuellen Weltranglisten-Vierten in der Heimat am ersten Advent-Wochenende (ab 25.11.) am Montag bereits avisiert. "Ich hoffe natürlich, dass Dominic dabei ist, das ist für unsere Mannschaft enorm wichtig", meinte Koubek bei einem Online-Pressetermin am Dienstag. "Wenn wir weiterkommen wollen, werden wir Dominic brauchen." Auch Melzer ging von einem Antreten der heimischen Nummer 1 in Tirol aus.

Bei den Kandidaten für die zweite Einzel-Partie sei "die aktuelle Form überschaubar", merkte Koubek an. "Es ist ein schwieriges Jahr hinter den Spielern, da ist es für mich nachvollziehbar, dass da bei dem einen oder anderen die Luft draußen ist." Die Situation werde sich aber nach seiner Meinung in den kommenden Monaten normalisieren. "Wir haben nicht die Riesenauswahl, dementsprechend heißt es abwarten, wie die Form ein bis zwei Monate vorher ist", erklärte Koubek.