Die Geburtsstunde einer neuen Tennis-Initiative

Der Steirer Stefan Pramberger präsentierte im Sport-Talk im neuen schauTV-Studio gemeinsam mit ÖTV-Präsident Magnus Brunner die neue Tennis-Initiative Austria (TIA), deren Ziel es ist, Tennisunternehmer zu vereinen und zu unterstützen. Tennis Initiative Austria (TIA) dient als verlängerter Arm des ÖTV.

Pramberger verspricht bei der offiziellen Geburtsstunde einiges. "Es soll eine Plattform werden, in der sich Tennisunternehmer in Österreich vernetzen können. Wir haben in der Krise gesehen, dass es für Tennisunternehmer wichtig ist, hier gemeinsam aufzutreten, wir wollen Wissen vernetzen", sagt Pramberger und nennt Beispiele."Es geht dabei beispielsweise um Pro-Shop-Betreiber, Urlaubsanbieter im Tennisbereich. Wir wollen mit den ÖTV und Landesverbänden zusammenarbeiten, um beispielsweise Fortbildungen anzubieten." Es wird auch eine Art regelmäßigen Stammtisch geben mit dem Namen Tie-Break geben, der monatlich ausgestrahlt wird. Job-Börsen, Einkaufspools sind die Eckpfeiler. Job-Börsen und Einkaufspools sollen geschaffen werden.