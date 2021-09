Das Wunderkind begeistert bei den US Open: Alcaraz im Viertelfinale

Tennisexperten sind ob dieser Vorhand verzückt. Pablo Alcaraz ist der neue Star im Tennis-Zirkus. Der Teenager aus Murcia ist nach dem 5:7, 6:1, 5:7, 6:2, 6:0 gegen den Deutschen Peter Gojowczyk der jüngste Viertelfinalist in der Geschichte der US Open. Der Spanier ist 18 Jahre und vier Monate alt und somit der jüngste Major-Viertelfinalist seit Michael Chang 1990, der jüngste bei den US Open überhaupt.

Nächster Gegner für Alcaraz ist der als Nummer zwölf gesetzte Kanadier Felix Auger-Aliassime, der sich gegen Lokalmatador Francis Tiafoe 4:6 6:2 7:6 (8/6) 6:4 durchsetzte.

Alcaraz ist ein ganz großes Versprechen für die Zukunft. Das war nicht erst im Achtelfinale sondern auch schon beim Fünf-Satz-Sieg gegen den griechischen Weltklassespieler Stefanos Tsitsipas zu sehen.