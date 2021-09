Seit dem Goldfang in Tokio hat auch Zverev gesehen, was alles möglich ist. „Weil er wusste, er spielt nicht nur für sich, sondern auch für sein Land“, sagt Mischa Zverev.

Und das tat er in Cincinnati und tut es auch in New York, wo er im Training zumeist das deutsche Outfit von Olympia trägt. Mittlerweile ist er auch in der Heimat ein Held. Das war nicht immer so. Sein oft flegelhaftes Benehmen sahen seine Landsleute nicht gerne, auch nicht, dass er auf dem Court mit Vater Alexander sen., ebenfalls auch sein Trainer, Russisch spricht, schraubte seine Beliebtheitswerte nicht wirklich nach oben. Zverev ist erwachsen geworden. Auch, weil er im März erstmals Vater wurde. "Da ist irgendwas psychologisch passiert", sagt auch Eurosport-Experte Boris Becker.

Die Lust auf seinen Beruf wurde größer. „Die Partie gegen Sinner wird extrem unterhaltsam“, prophezeit der Ranglisten-Vierte.