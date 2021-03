Comeback von Tennis-Altstar Federer endete im Doha-Viertelfinale

Ebenfalls in der Runde der letzten vier vertreten ist Andrej Rublew, und das ohne ein einziges Match gespielt zu haben. Der als Nummer drei gesetzte Russe hatte zunächst in Runde eins ein Freilos, und profitierte dann sowohl gegen den Franzosen Richard Gasquet als auch gegen den Ungarn Marton Fucsovics von Absagen seiner Gegner. Rublew trifft nun am Freitag entweder auf den topgesetzten Dominic Thiem oder Roberto Bautista Agut (ESP-5). Die Partie startet in Kürze.