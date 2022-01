Causa Djokovic: Unten durch in Down Under

Es ist ja nur anständig und die normalste Sache der Welt, dass sich Mütter Sorgen um ihre Buben machen. Auch, wenn der Bub in diesem Fall schon umgerechnet rund 136 Millionen Euro allein an Preisgeld verdient hat.

Der Bub ist 34 Jahre alt, hört auf den Namen Novak Djokovic und soll in Melbourne gefangen gehalten werden. Der Arme sitzt in Melbourne in Quarantäne und muss doch glatt in seinem Vier-Sterne-Hotel bleiben.

Mama poltert

Nein, das geht gar nicht! Befindet zumindest die Familie Djokovic. „Es ist eine schlimme, schlimme Unterkunft“, poltert Mama Dijana in der Heimat. „Ich fühle mich fürchterlich, seit sie ihn als Gefangenen halten.“ Weil das gar nicht geht, muss sich freilich auch ein Staatsmann einschalten. Der serbische Präsident Aleksandar Vucic setzt sich dafür ein, seinem berühmtesten Landsmann den Umzug in ein gemietetes Haus zu erlauben. Immerhin ist er die Nummer eins der Tenniswelt und muss sich mit anderen Spielern und Asylwerbern eine Unterkunft teilen.