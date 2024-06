Harte Bandagen: Tennis-Legende Becker kritisiert Dauerspieler Tsitsipas scharf

„Du hast noch nie ein Grand Slam gewonnen, du hast wieder eine Topform, die gewinnst Monte-Carlo, du bist jetzt im Viertelfinale gegen Carlos Alcaraz - und dann verlierst du Zeit und Kraft mit einem Doppel und mit einem Mixed in den nächsten Tagen? Also, der ist schlecht beraten, sorry“, sagte der sechsmalige Grand-Slam-Turniergewinner bei Eurosport.

Tsitsipas spielte im Anschluss an seinen Achtelfinalsieg in vier Sätzen gegen den Italiener Matteo Arnaldi am Sonntag noch das Doppel mit Bruder Petros. Beide gewannen mit 7:6 (11:9), 6:4 gegen Denys Molchanov (Ukraine) und John-Patrick Smith (Australien). Am Montag steht sein Zweitrundenmatch im Herren-Doppel und sein mit Spannung erwarteter Auftritt im Mixed-Doppel mit seiner spanischen Freundin Paula Bardosa auf dem Programm.