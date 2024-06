Trotz Aus in Paris: Wie Ofner im „Auswärtsspiel“ den Fans einheizte

Beim zweiten Mal zwar, ohne Pfründe sportlicher Natur zu erben, dennoch werden ihn die Fans in Roland Garros in feiner Erinnerung behalten. Zwar hatte der 27-jährige Steirer gegen Lokalmatador Corentin Moutet den ersten Satz gewonnen und im zweiten geführt, am Ende aber nach den Strapazen der letzten Tage 6:3, 4:6, 4:6, 1:6 verloren. „Ich habe eineinhalb Stunden lang alles rausgeholt, dann bin ich nur noch am Kämpfen gewesen“, resümierte Ofner.