Tennis-Star verletzt sich bei Wutausbruch selbst und muss aufgeben

Das Ende des Zweitrundenspiels bei den French Open zwischen Arthur Rinderknech (FRA) und Tomas Martin Etcheverry (ARG) kam plötzlich. Die Stimmung war prächtig auf dem Court, Lokalmatador Rinderknech hatte die beiden ersten Sätze für sich entscheiden können. Doch beim Stand von 0:5 im vierten Satz marschierte der Franzose in Richtung Netz, warf seinen Schläger weg und gab auf. Was war passiert?

Rinderknech hatte nach dem verlorenen dritten Satz aus Wut mit dem Fuß gegen eine kleine Bande getreten. Dabei dürfte er sich am linken Fuß an der großen Zehe verletzt haben. Mehrmals griff er sich an die verletzte Stelle, ein Arzt versuchte, die verletzte Stelle zu verbinden. Ohne Erfolg.

Für den 28-Jährigen ist das Turnier im Einzel vorbei.