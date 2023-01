Australian Open: Wer ist Wimbledon-Siegerin Rybakina?

In Wimbledon war die Herkunft der schlaggewaltigen und aufschlagstarken Spielerin Thema Nummer eins. Rybakina ist in Moskau geboren und aufgewachsen, ihre Eltern leben dort. In Wimbledon durften 2022 zwar keine russischen und belarussischen Profis wegen des Krieges Russlands gegen die Ukraine mitspielen, aber Rybakina betraf das nicht: Sie startet seit 2018 für Kasachstan.

In Australien dürfen Russinnen und Russen mitspielen. Aber der Krieg Russlands gegen die Ukraine strahlt in vielen Facetten aus. Grand-Slam-Sieger werden in der Regel jedenfalls nicht auf die hintersten Plätze geschickt. Aber Rybakina fehlt auch die Ausstrahlung des Superstars. Seit dem Sieg in Wimbledon hat sich bei ihr nicht viel getan, es gab keine großen Siege, keine großen Sprünge nach vorne in der Weltrangliste. Sie braucht auch keine Angst vor dem Netflix-Fluch haben. Denn in der nun präsentierten Serie „Break Point“ kommt sie eh nicht vor. Alle zehn Protagonisten sind bereits ausgeschieden.