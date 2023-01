Über den Australian Open hängt der „Netflix-Fluch“

In der Nacht auf Sonntag scheiterte Swiatek im Achtelfinale an Wimbledon-Siegerin Elena Rybakina mit 4:6 und 4:6. „Ich muss an meiner Einstellung arbeiten“, sagte die Polin. „Es war ein hartes Match. In den wichtigen Momenten habe ich stark gespielt“, sagte die Kasachin. Rybakina trifft in ihrem ersten Melbourne-Viertelfinale auf die Lettin Jelena Ostapenko. Eine Runde weiter ist auch Jessica Pegula (USA).