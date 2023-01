Australian Open: Dominic Thiem spielt am Dienstag erstes Match

Aus rot-weiß-roter Sicht ist am Dienstag bei den Australian Open der Tennisprofis in Melbourne „Austria Day“. Österreichs einzige Einzel-Starter Dominic Thiem und Julia Grabher steigen nämlich an Tag zwei ins erste Grand-Slam-Turnier des Jahres ein - und zwar als Außenseiter. Thiem trifft zum Auftakt um 1.00 Uhr MEZ (live ServusTV) auf den als Nummer fünf gesetzten Russen Andrej Rublew. Grabher bekommt es kurz darauf mit der als Nummer 16 gesetzten Estin Anett Kontaveit zu tun.