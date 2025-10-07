Außer Form: Misolic verliert Challenger-Auftakt in Roanne

Für Österreichs zwei Topspieler im Männer-Tennis läuft es derzeit alles andere als wunschgemäß: Neben Sebastian Ofner, der zuletzt nach einer rund fünfwöchigen Auszeit in Shanghai die siebente Niederlage in Folge kassiert hatte, befindet sich auch Filip Misolic in einem Formtief. Der Steirer musste sich beim ATP-Challenger im französischen Roanne gleich in Runde eins dem Schweizer Henry Bernet 6:3, 3:6, 4:6 beugen. Misolic kassierte die vierte Auftaktniederlage en suite.

Wild Card für Misolic und Ofner in Wien

Der Steirer, aktuell einziger rot-weiß-roter Top-100-Spieler, hatte zuletzt auch in Winston-Salem, Chengdu und Tokio gleich in Runde eins verloren. Sowohl Misolic als auch Ofner haben für die schon am 20. Oktober beginnenden Erste Bank Open eine Wildcard erhalten, beide planen vor Wien kommende Woche ein Antreten in Stockholm. Auch im Hinblick auf das Davis-Cup-Viertelfinale in Bologna gegen Italien am 19. November wäre ein Aufschwung aus ÖTV-Sicht wünschenswert. Wobei weder Misolic noch Ofner bei den Siegen über Finnland (4:0) und Ungarn (3:2) im Team gestanden sind.