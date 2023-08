Aufschlag-Monster: Tennis-Größe Isner tritt nach den US Open zurück

Ein Ereignis, das in die Sportgeschichte einging. Am 22. Juni 2010 startete er in Wimbledon in seine Auftaktpartie gegen den Franzosen Nicolas Mahut.Und beendete sie am 24. Juni. Was dazwischen passierte, gab es bisher nie mehr (weil auch in Wimbledon mittlerweile Tie-Break im letzten Satz gespielt wird): Am ersten Tag wurde nach dem vierten Satz wegen Dunkelheit abgebrochen, am zweiten ebenso und zwar bei 59:59 im Entscheidungssatz, erst am dritten Tag war nach insgesamt 11 Stunden und fünf Minuten Schluss, Isner siegte 6:4, 3:6, 6:7(7), 7:6(3), 70:68. Am nächsten Tag unterlag er in Runde zwei völlig erschöpft dem Niederländer Thiemo de Bakker 0:6, 2:6 und 3:6. Pikant: Ein Jahr später führte das Los Isner und Mahut, der heuer bei den US Open im Doppel am Start ist, in Wimbledon erneut zueinander, da siegte er US-Riese unauffällig rasch.

Familienmensch

Mehr Zeit als mit Mahut will er nun anderen Menschen seine Zeit widmen. „Der Übergang wird nicht einfach, aber ich freue mich darauf, jede Sekunde mit meiner unglaublichen Familie zu verbringen“, schrieb er.

Zuvor muss er aber noch in New York dran, wo ihm eine große Feier bereitet wird. Vielleicht sogar mehrere, Erstrundengegner ist der durchaus schlagbare Argentinier Facundo Diaz Acosta. Und im Doppel spielt er mit Landsmann Jack Sock, der mit 32 ebenso nach dem Turnier aufhört.