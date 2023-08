Erlösung bei den US Open: Erster Major-Sieg für Thiem seit dem Comeback

Grabher zog zurück

Die Vorarlbergerin Julia Grabher kann am (heutigen) Montag nicht zu ihrem Erstrunden-Match bei den Tennis-US-Open in New York antreten. „Meine körperliche Verfassung lässt das im Augenblick leider nicht zu“, vermeldete die 27-Jährige auf Facebook. „Ich habe mich in den letzten Tagen beim Training am Handgelenk verletzt. Wir haben alles probiert, um mich fit zu bekommen, aber die Schmerzen sind zu groß.“