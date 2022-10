Auf dem Weg zurück: Dominic Thiem greift die Top-100 der Welt an

Nur zwei Games hat Dominic Thiem am Montagabend in der ersten Gijon-Runde gegen den Portugiesen Joao Sousa abgegeben (6:2, 6:0). Die ATP hat ermittelt, dass es Thiem in seiner Karriere auf ATP-Level zuvor nur einmal gelungen war, so glatt zu gewinnen. Im Wien-Achtelfinale 2013 hatte er gegen den Tschechen Jaroslav Pospisil 6:1,6:1 gewonnen.

"Das ist eine interessante Statistik, aber die Erinnerung an die Woche damals ist noch sehr aktuell. Es war eine der besten Wochen bis jetzt in meiner Karriere mit dem Match gegen (Jo-Wilfried) Tsonga danach", blickte Thiem lächelnd zurück. Danach war er im zarten Alter von 20 Jahren dem damals Weltranglisten-Achten nur hauchdünn mit 6:7 im dritten Satz unterlegen. Eine Riesentalentprobe und die Gewissheit auch für die breite Öffentlichkeit, dass da ein großer heimischer Sportstar heranwächst.