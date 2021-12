Auch Tennis-Olympiasiegerin Belinda Bencic ist an Corona erkrankt

Olympiasiegerin Belinda Bencic ist trotz vollständiger Impfung an Covid-19 erkrankt. Die beste Schweizer Tennisspielerin weilt derzeit für die Vorbereitung auf das Australian Open in Abu Dhabi und wurde dort positiv getestet - wie zuletzt bereits Rafael Nadal. Auf Twitter schrieb Bencic, sie habe sich in Isolation begeben und spüre recht starke Symptome wie Fieber, Gliederschmerzen und Schüttelfrost.