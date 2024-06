In der Hitze cool geblieben: Tennis-Ass Ofner steht in Mallorca im Halbfinale

Die Blicke im österreichischen Tennissport sind in nächster Zeit auf Sebastian Ofner gerichtet. Und der Steirer spielt auf der Tour seine Rolle als Alleinunterhalter sehr ansprechend: Nach einem 3:6-7:5-6:3-Erfolg über das große US-Talent Alex Michelsen steht der 28-Jährige in diesem Jahr in seinem zweiten Halbfinale. Und das in Mallorca, wo mit Edwin Weindorfer ein Landsmann die Turnierfäden in der Hand hält.

Ofner zeigte sich in Santa Ponsa bei gewohnt warmen Temperaturen cool, wehrte acht von neun Breakbällen ab, während er zwei seiner drei Breakbälle nützte. Zudem schleuderte er seinem 19-jährigen Kontrahenten zwölf Asse ins Feld. Gegner im Halbfinale ist nun Michelsens Landsmann Ben Shelton oder der Brite Paul Jubb. Fest steht: Ofner kehrt am Montag wieder in die Top 50 zurück.

Gerüstet für Wimbledon Und da beginnt auch das Grand Slam in Wimbledon, wo Ofner Österreichs einziger Beitrag in den Einzelbewerben ist. Seinen Gegner erfährt er am Freitag bei der Auslosung. 2017 stand Ofner als Qualifikant bereits in der 3. Runde. Er gewann damit als einziger Steirer ein Match in Wimbledon – Thomas Muster und Gilbert Schaller gingen am ungeliebten Rasen leer aus. Harald Ottawa