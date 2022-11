ATP-Finale: Rublew löste gegen Tsitsipas letztes Halbfinalticket

Letzter Medwedew-Sieg war im Wien-Finale

Medwedew hat als einziger der acht Spieler alle seine drei Gruppenspiele verloren, und zwar alle im Tiebreak des dritten Satzes - davor auch gegen seinen Landsmann Rublew und den Griechen Tsitsipas. Medwedews letzter Matchsieg in diesem Jahr auf der Tour war damit jener im Finale der Wiener Erste Bank Open am 30. Oktober gegen den Kanadier Denis Shapovalov. Danach unterlag er zum Auftakt des Masters-1000-Events von Paris dem Australier Alex de Minaur und nun eben dreimal in Turin.

Djokovic wusste, dass Medwedew das Jahr nicht so beenden wollte: "Er wollte sicher nicht verlieren", meinte der Turnierfavorit im "on court"-Interview. "Er hat in den entscheidenden Momenten gut gespielt." Im zweiten Satz hatte der Serbe körperliche Probleme, Medwedew kam so nicht erwartet in Satz drei. "Ich habe mich im dritten Satz physisch nicht sehr gut gefühlt", meinte der spätere Sieger dann auch. "Ich musste das letzte Stück Energie herausholen." An ein w.o. wegen schon geschaffter Halbfinal-Qualifikation habe er davor nie gedacht, versicherte Djokovic.

Rublew sah im ersten Satz gegen Tsitsipas schlecht aus, während des zweiten Durchgangs kippte die Partie aber. Ein frühes Break im dritten Satz stellte endgültig die Weichen zum Sieg für den Russen. In den direkten Vergleichen der Halbfinalgegner führt Djokovic gegen Fritz 5:0, Rublew liegt gegen Ruud 4:1 voran.