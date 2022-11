Rafael Nadal verabschiedet sich mit einem Sieg von den ATP Finals

Rafael Nadal hat bei den ATP-Finals in seinem letzten Gruppenspiel den ersten Sieg gefeiert. Der 36-jährige Spanier gewann am Donnerstag in Turin gegen den Norweger Casper Ruud mit 7:5, 7:5. Allerdings hatte Nadal nach seinen beiden Auftaktniederlagen schon zuvor keine Chance mehr auf den Einzug ins Halbfinale und schied damit trotz des Erfolges nach der Vorrunde aus. Ruud (23) stand nach zwei Siegen bereits vor der Neuauflage des French-Open-Finales als Halbfinalist beim Saisonabschluss der acht besten Tennisprofis des Jahres fest.

Wer ihm aus der grünen Gruppe folgen wird, entscheidet sich im zweiten Spiel des Tages (21.00 Uhr/live Sky). Dann treffen der Kanadier Felix Auger-Aliassime und Taylor Fritz aus den USA aufeinander. Der Gewinner des Duells steht ebenfalls im Halbfinale am Samstag.