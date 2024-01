Swiatek und Zverev in Melbourne nur mit Mühe weiter

Die 22 Jahre alte Polin gewann gegen die Amerikanerin Danielle Collins mit 6:4, 3:6, 6:4. Im dritten Satz lag Swiatek bereits zwei Breaks hinten, schaffte in der Rod Laver Arena aber doch noch die Wende. Collins hatte in der ersten Runde die Deutsche Angelique Kerber bei deren Grand-Slam-Comeback in drei Sätzen geschlagen. Die vierfache Grand-Slam-Siegerin Swiatek verwandelte nach 3:14 Stunden ihren dritten Matchball. "Oh mein Gott, offen gestanden sah ich mich schon am Flughafen", kommentierte Swiatek nach dem Match ihr Beinahe-aus. In der dritten Runde trifft sie auf die Tschechin Linda Noskova.