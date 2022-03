42 km/h: Tennis-Profi schlägt das unglaublichste Ass aller Zeiten

Tennis-Superstar Novak Djokovic ist in Indian Wells nicht dabei, der Serbe durfte ja aufgrund seiner fehlenden Corona-Impfung nicht in die USA einreisen. In seiner Abwesenheit kämpfen etwa der neue Weltranglistenerste Daniil Medwedew oder Australian-Open-Sieger Rafael Nadal um den Titel.

In der ersten Runde kam es auch zum Duell der beiden US-Amerikaner Christopher Eubanks und Maxime Cressy. Letzterer musste sich nach einem hart umkämpften Duell mit 7:5, 6:7 (8:10) und 4:6 geschlagen geben. Die Schlagzeilen nach dem Spiel gehörten aber dennoch Cressy.