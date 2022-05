18 Spiele, 18 Siege: Das ist der Lieblingsgegner von Novak Djokovic

In den bisherigen 18 Aufeinandertreffen mit dem erklärten Lieblingsgegner feierte Djokovic 18 Siege. Diese weiße Weste ist ein Rekord im weißen Sport. Bislang lag die Bestmarke bei 17 Siegen. So hat etwa Roger Federer all seine 17 Matches gegen den Spanier David Ferrer und den Russen Michail Juschny gewonnen.

Der Lieblingsgegner von Rafael Nadal heißt Richard Gasquet (17 Siege gegen den Franzosen). Der US-Amerikaner Tim Mayotte stand seinerzeit gegen die tschechische Tennis-Legende Ivan Lendl immer auf verlorenem Posten (17 Niederlagen). Der Schwede Bjön Borg ließ dem Amerikaner Vitas Gerulaitis nie eine Chance.