Thiem erstmals seit Anfang Juli Weltranglisten-Siebenter

Dominic Thiem ist durch seinen Turniersieg in St. Petersburg in der Tennis-Weltrangliste wie im Race auf Rang sieben zurückgekehrt. Diese Position hatte er zuletzt Anfang Juli mit Beginn des Grand Slams in Wimbledon eingenommen. Der Punktestand der anderen Top-Ten-Spieler blieb unverändert. Sechs davon waren beim Exhibition-Event Laver Cup engagiert, die übrigen drei haben pausiert.

Bei den Damen wurden ebenfalls die Plätze sieben und acht getauscht, die tschechische Tokio-Titelgewinnerin Karolina Pliskova überholte die japanische Finalistin und US-Open-Siegerin Naomi Osaka. Die Deutsche Julia Görges ist als nun Zehnte in die Top Ten zurückgekehrt.