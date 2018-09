Thiem holt in St. Petersburg seinen ersten Hallen-Titel

Irgendwie ist es schade, dass Dominic Thiem jetzt zwei Wochen nicht auf den großen Bühnen zu sehen ist. Und es kommt auch selten vor, dass sich ein Spieler, der soeben ein Turnier gewinnen konnte, zum Aufbautraining zwingt.

Bevor Thiem in der Südstadt mit seinem Thiem-Team schuftet, durfte er sich in St. Petersburg feiern lassen. Dort holte der 25-Jährige am Sonntag seinen elften ATP-Titel - und den ersten in der Halle. Thiem schlug im Finale Martin Klizan 6:3 und 6:1. Eine verschlagene Vorhand bescherte Österreichs Topmann nach 1:08 Stunden den raschen Erfolg. Für den 29-jährigen Slowaken war es überhaupt die erste Finalniederlage seiner Karriere, die anderen sechs Endspiele konnte der Mann aus Bratislava allesamt gewinnen.